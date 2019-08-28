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IIF улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5%

IIF улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5%
28.08.2019, 20:12

IIF пересмотрел прогноз роста украинской экономики на фоне резкого подъема во втором квартале

Institute of International Finance (IIF) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,5% по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,8%, говорится в отчете IIF.

Пересмотр прогноза сделан на фоне резкого роста реального ВВП Украины во втором квартале до 4,6%.

"Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит около 3,5%, достаточный для начала выплат по ВВП-варрантам", - сказано в отчете.

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По мнению аналитиков IIF, даже при условии отсутствия роста украинской экономики во второй половине года, в итоге он составит 3%.

Рост ВВП Украины они объясняют усилившимся внутренним спросом, улучшением потребительских настроений, увеличением объемов денежных переводов в страну, а также переориентацией экспорта на рынки Европы.

В IIF полагают, что спрос нерезидентов на украинские гособлигации (ОВГЗ), приведший к укреплению гривни и вызвавший обеспокоенность у экспортеров, в дальнейшем будет уменьшаться, поскольку Украина будет сокращать выпуск бумаг и снижать доходность по ним.

Также эксперты отмечают важность программы Международного валютного фонда для Украины. В то же время, они констатируют готовность страны к пиковым выплатам по госдолгу в сентябре.

По мнению аналитиков IIF, курс гривни в ближайшем будущем будет стабильным - 25,5-26,5 грн/$1.

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