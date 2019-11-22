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Кабмин назначил зама председателю ГФС. Чем он займется

Кабмин назначил зама председателю ГФС. Чем он займется
22.11.2019, 16:18

Дмитрий Венцковский будет заниматься завершением реорганизации службы

Заместителем председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) с 19 ноября назначен Дмитрий Венцковский.

Как сообщает пресс-служба ГФС, распоряжение Кабинета министров Украины №1068-р от 15 ноября. Срок его полномочий истекает через пять лет, что обусловлено требованиями Закона Украины "О государственной службе", т.к. для служащих на должности категории "А" (высший корпус государственной службы) применяется срочное назначение.

В ГФС отмечают, что Венцковский будет заниматься завершением реорганизации службы и передачей функций новым службам.

"Приоритетными для меня будут следующие задачи: завершение процедуры распределения имущества между ГНС/Гостаможслужбой с учетом специфики этих служб и потребностей в обеспечении их бесперебойной эффективной деятельности; поддержание общих функций и процедур для ГФС/ ГНС / Гостаможслужбы до завершения их распределения и обеспечения ГФС финансированием до завершения реформы", - отметил Венцковский.

В ГФС напоминают, что сегодня есть три субъекта властных полномочий: 1. Государственная налоговая служба (ГНС), которой передана налоговая функция (распоряжение Кабмина №682-р от 21 августа). 2. Государственная таможенная служба (ГТС), которой передадут таможенную функцию. 3. ГФС, которой возвращена правоохранительная функция до создания Бюро финансовых расследований.

Отмечается, что уже созданы территориальные органы ГНС и ГТС, но балансодержателем этого имущества остается ГФС. "Совокупная балансовая стоимость имущества ГФС (вместе с территориальными органами) составляет почти 4 млрд грн", - уточняют в ГФС.

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ГФС разделение гфс Дмитрий Венцковский
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