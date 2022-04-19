Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн
Министерство финансов привлекло 3,5 млрд грн в эквиваленте в госбюджет в результате очередного аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 106 млн грн, со сроком 1,3 года, с доходностью 11% на 51 млн грн, однолетние, номинированные в долларах, с доходностью 3,5% на $83 млн и восьмимесячные, номинированные в евро, с доходностью в 2,5% на 33 млн евро.
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Минфин уже провел 17 аукционов по размещению военных облигаций. В результате госбюджет получил 36,6 млрд грн, $95 млн, и 176,4 млн евро.
Самый большой портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков–первичных дилеров. В то же время, количество собственников военных ОВГЗ среди граждан и бизнеса также возросло.
На 18 апреля, 7 400 граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и 22 млн евро, уточняют в НБУ.
Из них 1 500 человек купили облигации на прошлой неделе.
Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на втором удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн. Пятый аукцион принес 3,3 млрд грн. На шестом инвесторы заплатили за облигации 143 млн евро. 12 апреля Минфин продал военных облигаций на $6,1 млрд.
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