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Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 17:40
Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов привлекло 3,5 млрд грн в эквиваленте в госбюджет в результате очередного аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.        

В частности, Минфин разместил шестимесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 106 млн грн, со сроком 1,3 года, с доходностью 11% на 51 млн грн, однолетние, номинированные в долларах, с доходностью 3,5% на $83 млн и восьмимесячные, номинированные в евро, с доходностью в 2,5% на 33 млн евро. 

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Минфин уже провел 17 аукционов по размещению военных облигаций. В результате госбюджет получил 36,6 млрд грн, $95 млн, и 176,4 млн евро. 

Самый большой портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков–первичных дилеров. В то же время, количество собственников военных ОВГЗ среди граждан и бизнеса также возросло.  

На 18 апреля, 7 400 граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и 22 млн евро, уточняют в НБУ.  

Из них 1 500 человек купили облигации на прошлой неделе.  

Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн. 

Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ госбюдежт военные облигации
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