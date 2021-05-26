Минфин разместил облигаций на 5,9 млрд грн
26.05.2021, 09:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Министерство финансов 25 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 5,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По результатам проведения размещения облигаций внутреннего государственного займа 25 мая 2021 года, в государственный бюджет привлечено 5 960 969 672,37 грн", – говорится в сообщении.
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- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево. 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций. 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых. Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. 16 марта Минфин разместил облигаций еще на 14,3 млрд грн. 18 мая на аукционе Минфин привлек в бюджет 14,16 млрд грн.
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