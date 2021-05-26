Минфин разместил облигаций на 5,9 млрд грн

Министерство финансов 25 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 5,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По результатам проведения размещения облигаций внутреннего государственного займа 25 мая 2021 года, в государственный бюджет привлечено 5 960 969 672,37 грн", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко

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