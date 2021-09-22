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Министр финансов Марченко встретился с главой миссии МВФ: что обсуждали

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 14:41
Министр финансов Марченко встретился с главой миссии МВФ: что обсуждали - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Иванной Голлар, на которой обсуждались вызовы программы сотрудничества stand-by.

Как сообщает пресс-служба Минфина, стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках программы и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.

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Также на встрече согласована целесообразность принятия Верховной Радой законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета-2022.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 сентября, она продлится в течение следующих недель. За это время представители фонда намерены встретиться с украинскими органами власти для оценки достижения целей программы.

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Наталия Фреик
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