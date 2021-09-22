Министр финансов Марченко встретился с главой миссии МВФ: что обсуждали
Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Иванной Голлар, на которой обсуждались вызовы программы сотрудничества stand-by.
Как сообщает пресс-служба Минфина, стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках программы и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.
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Также на встрече согласована целесообразность принятия Верховной Радой законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета-2022.
Миссия МВФ начала работу в Украине 21 сентября, она продлится в течение следующих недель. За это время представители фонда намерены встретиться с украинскими органами власти для оценки достижения целей программы.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервированы $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделения транша не приняли. Детали – здесь.
- В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформы. Позже упоминание о компромиссе убрали . В августе 2021 министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина обсуждает продолжение программы stand-by на полгода.
- 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причинам не получить транш. Позже в МВФ рассказали о цели миссии.
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год.
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