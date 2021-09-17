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В МВФ рассказали, на чем сосредоточится очередная миссия в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 10:56
В МВФ рассказали, на чем сосредоточится очередная миссия в Украине - Фото
Джерри Райс (Фото - скриншот трансляции МВФ)

Миссия Международного валютного фонда по предоставлению Украине нового транша начнет работу в конце сентября. Она будет касаться проведения реформ, сообщил на брифинге глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

По его словам, тема обсуждений МВФ и Украины по поводу транша остается неизменной с лета – независимость Национального банка, судебная реформа, борьба с коррупцией и устойчивое фискальное положение. Решение этих вопросов необходимо для завершения текущей программы, добавил Райс.

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Райс отметил, что миссию будут проводить в онлайн-режиме. О ее сроках в МВФ обещают сообщил накануне. 

"В конце этого месяца планируется провести виртуальную обзорную миссию по Украине. Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу миссии. Мы сосредоточились на вопросах, связанных с усилением управления и автономии НБУ, судебной реформой, восстановлением и укрепление противодействия коррупции, а также обеспечение устойчивого фискального положения и так далее Мы будем следить за прогрессом в этих и других областях", – заявил Райс.

Райса также попросили прокомментировать заявление премьер-министра Денис Шмыгаля, который заявил, что Украина выполнила все условия и не видит препятствий для получения транша. Райс ответил, что дискуссии между МВФ и Украиной продолжаются, но у него "нет графика выплат или продления" программы.

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МВФ транш мвф stand-by Денис Шмыгаль
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