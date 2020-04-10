Министры ЕС согласовали антикризисный пакет на 540 млрд евро

9 апреля министры финансов Европейского Союза договорились о поддержке наиболее пострадавших стран на 540 млрд евро. Об этом пишет Reuters.

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Глава еврогруппы, министр финансов Португалии Марио Сентено уточнил, что 100 млрд евро пойдут на субсидирование заработных плат, чтобы фирмы могли сократить рабочее время, а не рабочие места. Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕСМ) предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Отмечается, что пакет принятых мер позволит увеличить финансовую поддержку экономик стран ЕС в условиях пандемии до 3,2 трлн евро ($3,5 трон), что является крупнейшей антикризисной программой в мире.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию Нидерландов, которая настаивала на добавлении экономических условий к чрезвычайному кредиту для правительств, переживающих последствия пандемии, и убедили Италию, что блок проявит солидарность.

При этом в сделке не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления - пункт, на котором настаивали Италия, Франция и Испания, но против чего выступали Германия, Нидерланды, Финляндия и Австрия.

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