"Неадекватно обстоятельствам". Гетманцев прокомментировал отставку Смолия
Глава профильного комитета парламента Даниил Гетманцев заявил, что не понимает, о каком конкретно политическом давлении заявлял Яков Смолий
Заявление об отставке экс-главы НБУ Якова Смолия, в котором он рассказал о "систематическом политическом давлении" на Национальный банк, не соответствовало реальным обстоятельствам. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", - сказал он.
По словам Гетманцева, до сих пор до конца не понятно, о каком конкретно политическом давлении заявлял Смолий.
"Были пространные воспоминания об обсуждении ситуации в стране на многих совещаниях. И действительно такое было. Обсуждалась и экономическая ситуация и учетная ставки и уровень инфляции. И если мы год назад имели учетную ставку в 17,5%, то сейчас – 6%. Скажите, разве не надо было проводить консультации? И разве не надо их проводить в дальнейшем?", - отметил Гетманцев.
Также глава комитета заявил, что ему ничего не известно о конфликтах Смолия президента Владимира Зеленского.
"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.
Полный текст интервью тут.
- 1 июля глава НБУ Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление". Подробнее - в разборе "Не вписался в "экономику по Зеленскому". Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит.
- 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Смолия, временно исполнять его обязанности будет Катерина Рожкова. Перед увольнением Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления "с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными".
- Президент Зеленский провел три встречи с банкирами, на которых обсудил возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
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