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"Недоразумение исправлено". Из законопроекта о PEP убрали скандальную правку

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 12:22
Фото: пресс-служба Слуги народа / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник, 16 октября, пересмотрел свое пятничное решение и отозвал скандальную правку об отсрочке пожизненного финмониторинга чиновников до вступления Украины в ЕС. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

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"Законопроект о PEP-ах поддержан в редакции, согласованной с партнерами. Недоразумение исправлено. Спасибо коллегам за ответственную позицию", — написал он в Telegram.

Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.

Кроме того, принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они подпадают под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Одним из "маяков" МВФ по новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансирования терроризма "о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц" по стандартам FATF. Эти стандарты предусматривают возвращение пожизненного финмониторинга чиновников.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Андрей Водяный
верховная радаМВФДаниил Гетманцевфинмониторинг
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