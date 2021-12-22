Рост промышленного производства значительно замедлился в ноябре – Госстат
22.12.2021, 16:51
Фото: depositphotos.com
Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 0,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики
В октябре был зафиксирован рост промпроизводства на 1,4% в годовом исчислении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
За месяц промпроизводство сократилось на 0,5%, учитывая сезонную корректировку.
В перерабатывающей промышленности в ноябре рост составил 1,8% (к ноябрю 2020 года). Рост в 0,9% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии падение составило 6,3%.
За январь-ноябрь рост промышленности составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%, в июле – до 0,2%, в августе вернулся рост в 0,6%, в сентябре зафиксировано падение в 0,7%, в октябре – рост в 1,4%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии