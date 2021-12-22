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Рост промышленного производства значительно замедлился в ноябре – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 16:51
Рост промышленного производства значительно замедлился в ноябре – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 0,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики 

В октябре был зафиксирован рост промпроизводства на 1,4% в годовом исчислении. 

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За месяц промпроизводство сократилось на 0,5%, учитывая сезонную корректировку. 

В перерабатывающей промышленности в ноябре рост составил 1,8% (к ноябрю 2020 года). Рост в 0,9% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии падение составило 6,3%.      

За январь-ноябрь рост промышленности составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Рост промышленного производства значительно замедлился в ноябре – Госстат

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Роман Брыль
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Госстат промышленное производство
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