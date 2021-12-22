Рост промышленного производства значительно замедлился в ноябре – Госстат

Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 0,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики

В октябре был зафиксирован рост промпроизводства на 1,4% в годовом исчислении.

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За месяц промпроизводство сократилось на 0,5%, учитывая сезонную корректировку.

В перерабатывающей промышленности в ноябре рост составил 1,8% (к ноябрю 2020 года). Рост в 0,9% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии падение составило 6,3%.

За январь-ноябрь рост промышленности составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Роман Брыль

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