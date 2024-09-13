Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%: сдержать инфляцию не удается

Банк России признал, что инфляция превысит его прогноз и допустил дальнейшее повышение ставки в ближайшее время

Фото: EPA

Центральный банк России в пятницу, 13 сентября, повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов – до 19% годовых, сообщила его прессслужба.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Предыдущее повышение ставки в июле до 18% (против 16% в декабре 2023 года) не дало ожидаемых результатов. Российский ЦБ признал, что сдержать инфляцию не удалось.

Читайте также: "Рост цен пугает". В России ускорилась продуктовая инфляция

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года наверняка превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%", - говорится в его заявлении.

При этом Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно запланировано на 25 октября.

"Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Нужно дополнительное усиление денежно-кредитной политики , чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возврат инфляции к целям в 2025 году", - заявили в ЦБ РФ.

Высокая инфляция, которую не удается сбить, – один из признаков перегрева экономики в России, по мнению европейских чиновников.

После предварительного повышения ставки в июле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что последствиями перегрева экономики станут стагфляция и глубокая рецессия.

Расчеты российского исследовательского холдинга Ромир свидетельствуют, что реальная инфляция в России с начала войны превысила 70% . Официальные данные Росстата оказались значительно ниже реальных показателей.