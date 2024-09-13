Центробанк РФ підвищив ключову ставку до 19%: стримати інфляцію не вдається

Банк Росії визнав, що інфляція перевищить його прогноз і допустив подальше підвищення ставки найближчим часом

Фото: EPA

Центральний банк Росії у п'ятницю, 13 вересня, підвищив ключову ставку одразу на 100 базисних пунктів – до 19% річних, повідомила його пресслужба.

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Попереднє підвищення ставки у липні до 18% (проти 16% у грудні 2023-го) не дало очікуваних результатів. Російський ЦБ визнав, що стримати інфляцію не вдалося.

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"Поточний інфляційний тиск залишається високим. Річна інфляція за підсумками 2024 року, напевно, перевищить липневий прогнозний діапазон 6,5-7,0%", – йдеться у його заяві.

Водночас Банк Росії допустив можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні. Воно заплановане на 25 жовтня.

"Зростання внутрішнього попиту все ще значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Потрібне додаткове посилення грошово-кредитної політики, щоб відновити процес дезінфляції, знизити інфляційні очікування та забезпечити повернення інфляції до цілей у 2025 році", – заявили у ЦБ РФ.

Висока інфляція, яку не вдається збити, – одна з ознак перегріву економіки в Росії, на думку європейських чиновників.

Після попереднього підвищення ставки у липні глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що наслідками перегріву економіки стануть стагфляція та глибока рецесія.

Розрахунки російського дослідницького холдингу "Ромір" свідчать, що реальна інфляція в Росії від початку війни перевищила 70%. Офіційні дані Росстату виявилися значно нижчими за реальні показники.