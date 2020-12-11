Украина доразместит евробонды на $500 млн – источник LIGA.net
11.12.2020, 13:20
Иллюстративное фото: pixabay.com
Украина проведет дополнительное размещение еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2033 году. Ориентировочная доходность бумаг – около 6,4%. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в одной из компаний-потенциальных инвесторов
Организаторами размещения выступают инвестбанки BNP Paribas и Goldman Sachs.
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О других параметрах возможной сделки информации пока нет.
- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
- В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево
- 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. В Минфине тогда пояснили, что "предоставили достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Позже министр финансов Сергей Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- 3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.
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