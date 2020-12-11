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Украина доразместит евробонды на $500 млн – источник LIGA.net

11.12.2020, 13:20
Украина доразместит евробонды на $500 млн – источник LIGA.net - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Украина проведет дополнительное размещение еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2033 году. Ориентировочная доходность бумаг – около 6,4%. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в одной из компаний-потенциальных инвесторов 

Организаторами размещения выступают инвестбанки BNP Paribas и Goldman Sachs.

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О других параметрах возможной сделки информации пока нет. 

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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