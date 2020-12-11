Украина доразместит евробонды на $500 млн – источник LIGA.net

Украина проведет дополнительное размещение еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2033 году. Ориентировочная доходность бумаг – около 6,4%. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в одной из компаний-потенциальных инвесторов

Организаторами размещения выступают инвестбанки BNP Paribas и Goldman Sachs.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

О других параметрах возможной сделки информации пока нет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.