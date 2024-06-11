Украина получит первые 1,4 млрд евро инвестиций в рамках Ukraine Facility
Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время конференции по восстановлению Украины в Берлине.
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"Таким образом, запустили сам инвестиционный инструмент программы – Ukraine Investment Framework, который направлен на привлечение инвестиций для восстановления и развития Украины", – отметила она.
Соглашения состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов. Их планируют направить в помощь частным компаниям, малым и средним предприятиям, государственным предприятиям для ремонта, реконструкции и развития энергетической инфраструктуры.
Другие программы поддержат транспортный сектор и местные власти и финансирование для малых и средних предприятий, особенно в деоккупированных и прифронтовых регионах.
Для дальнейшей поддержки реформ в Украине на пути к ЕС во время конференции в Берлине Еврокомиссия также подписала новые программы технической помощи на сумму более 100 млн евро, сообщило Министерство экономики.
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Также Украина и ЕС подписали соглашение об отмене финансовых обязательств Украины, связанных с ее участием в программах ЕС, которые будут касаться всех платежей с 1 января 2021 года, что сэкономит средства государственного бюджета Украины.
- 27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов. 18 марта Кабинет министров принял план для Ukraine Facility. 15 апреля его утвердила Еврокомиссия.
- 14 мая Евросоюз окончательно утвердил План Украины, а 6 июня Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility.
- Украина уже получила 6 млрд евро с Ukraine Facility, в июне ожидается еще 1,89 млрд евро.