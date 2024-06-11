Україна отримає перші 1,4 млрд євро інвестицій у межах Ukraine Facility
Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції з відновлення України у Берліні.
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"Таким чином, запустили сам інвестиційний інструмент програми – Ukraine Investment Framework, який спрямований на залучення інвестицій для відновлення та розвитку України", – зазначила вона.
Угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів. Їх планують скерувати на допомогу приватним компаніям, малим і середнім підприємствам, державним підприємствам для ремонту, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури.
Інші програми підтримають транспортний сектор та місцеву владу й нададуть фінансування для малих і середніх підприємств, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах.
Для подальшої підтримки реформ в Україні на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, повідомило Міністерство економіки.
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Також Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.
- 27 лютого Європейський парламент схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні на період 2024-2027 років. 18 березня Кабінет міністрів ухвалив план для Ukraine Facility. 15 квітня його затвердила Єврокомісія.
- 14 травня Євросоюз остаточно затвердив План України, а 6 червня Рада ратифікувала рамкову угоду для запуску Ukraine Facility.
- Україна вже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.