Україна отримає перші 1,4 млрд євро інвестицій у межах Ukraine Facility

На конференції з відновлення України у Берліні ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Фото: пресслужба Мінекономіки

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції з відновлення України у Берліні.

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"Таким чином, запустили сам інвестиційний інструмент програми – Ukraine Investment Framework, який спрямований на залучення інвестицій для відновлення та розвитку України", – зазначила вона.

Довідка Завдяки Ukraine Facility Україна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки. Завдяки Ukraine Facility Україна протягом чотирьох років отримає 50 млрд євро. Зокрема 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.

Угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів. Їх планують скерувати на допомогу приватним компаніям, малим і середнім підприємствам, державним підприємствам для ремонту, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури.

Інші програми підтримають транспортний сектор та місцеву владу й нададуть фінансування для малих і середніх підприємств, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах.

Для подальшої підтримки реформ в Україні на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, повідомило Міністерство економіки.

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Також Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.