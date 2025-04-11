Украина просит ЕС заложить финансовую поддержку в бюджет на 2028-2034 годы

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Украина хочет, чтобы Европейский Союз предусмотрел долгосрочную помощь в рамках следующего семилетнего бюджета – MFF (Multiannual Financial Framework) на 2028-2034 годы. Об этом заявил заместитель Министра финансов по евроинтеграции Юрий Драганчук во время 10-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе.

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По словам Драганчука, во время полномасштабной войны Украина продолжает внедрять реформы, но нуждается в долгосрочной поддержке от партнеров, чтобы сохранить экономическую стабильность.

"Восстановление экономики потребует долгосрочных финансовых решений, в частности, интеграции Украины в Многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2028-2034 годы", – подчеркнул он.

Чиновник поблагодарил Евросоюз за уже оказанную поддержку. С 2022 года объем финансирования для Украины превысил 50 миллиардов евро, включительно с грантами и льготными кредитами, помогающими покрывать социальные расходы.

В рамках новой программы Ukraine Facility, запущенной в 2024 году, Украина уже получила 19,6 млрд евро. В 2025 году ожидается еще 9 млрд евро, из которых 3,5 млрд уже перечислено.

Также Украина поддерживает инициативу G7 по ERA Loans – предоставление кредитов под залог доходов от замороженных российских активов. 9 апреля Киев получил транш в 1 млрд евро, а всего в 2025-м ожидает 18,1 млрд евро.

Драганчук призвал ЕС создать правовой механизм полной конфискации российских активов, чтобы направить средства на восстановление Украины.