Україна просить ЄС закласти фінансову підтримку у бюджет на 2028-2034 роки

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Україна хоче, аби Європейський Союз передбачив довгострокову допомогу в межах наступного семирічного бюджету – MFF (Multiannual Financial Framework) на 2028-2034 роки. Про це заявив заступник Міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук під час 10-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі.

За словами Драганчука, у час повномасштабної війни Україна продовжує впроваджувати реформи, але потребує довгострокової підтримки від партнерів, щоб зберегти економічну стабільність.

"Відновлення економіки потребуватиме довгострокових фінансових рішень, зокрема, інтеграції України у Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2028–2034 роки", – наголосив він.

Чиновник подякував Євросоюзу за вже надану підтримку. З 2022 року обсяг фінансування для України перевищив 50 мільярдів євро, зокрема через гранти й пільгові кредити, що допомагають покривати соціальні видатки.

У межах нової програми Ukraine Facility, яку запустили у 2024 році, Україна вже отримала 19,6 млрд євро. У 2025 році очікується ще 9 млрд євро, з яких 3,5 млрд уже перераховано.

Також Україна підтримує ініціативу G7 щодо ERA Loans – надання кредитів під заставу прибутків від заморожених російських активів. 9 квітня Київ отримав транш у 1 млрд євро, а загалом у 2025-му очікує 18,1 млрд євро.

Драганчук закликав ЄС створити правовий механізм повної конфіскації російських активів, аби направити кошти на відбудову України.