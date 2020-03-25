Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В МВФ назвали последствия дефолта для Украины: мародерство, протесты, инфляция

В МВФ назвали последствия дефолта для Украины: мародерство, протесты, инфляция
25.03.2020, 15:29

Рашкован из МВФ пояснил, что ждет Украину в случае объявления дефолта

Объявление Украиной дефолта может привести к социальной нестабильности, международной изоляции, инфляции и девальвации гривни, а также к насилию на улицах. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ и член Совета директоров фонда
Владислав Рашкован.

Так он прокомментировал заявления некоторых украинских политиков и олигархов о необходимости объявления дефолта в связи с экономическим кризисом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

“В Украине есть довольно упрямая группа людей, которая "продает" многим финансово невежественным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят за долги - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом”, - написал Рашкован в Facebook.

Читайте также: Коломойский, Зеленский, Россия или украинский народ. Кто выиграет от дефолта

Среди вероятных последствий дефолта он перечислил: девальвацию гривни, инфляцию, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах и мародерство, а также международную изоляцию Украины.

“Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть на яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и других стран. Все они связаны со словом “дефолт”, - заключил представитель МВФ.

Читайте также: Рашкован: МВФ работал со всеми президентами и не устал от Украины

Читайте также: Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?

Кучук Марина
Напишите нам
Владислав Рашкован МВФ экономический кризис дефолт
Комментарии
Последние новости
 