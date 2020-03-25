В МВФ назвали последствия дефолта для Украины: мародерство, протесты, инфляция

Объявление Украиной дефолта может привести к социальной нестабильности, международной изоляции, инфляции и девальвации гривни, а также к насилию на улицах. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ и член Совета директоров фонда

Владислав Рашкован.

Так он прокомментировал заявления некоторых украинских политиков и олигархов о необходимости объявления дефолта в связи с экономическим кризисом.

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“В Украине есть довольно упрямая группа людей, которая "продает" многим финансово невежественным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят за долги - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом”, - написал Рашкован в Facebook.

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Среди вероятных последствий дефолта он перечислил: девальвацию гривни, инфляцию, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах и мародерство, а также международную изоляцию Украины.

“Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть на яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и других стран. Все они связаны со словом “дефолт”, - заключил представитель МВФ.

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