Всемирный банк дал прогноз по росту мирового ВВП

В 2020 году глобальный экономический рост будет на уровне 2,5%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Отмечается, что инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются, однако сохраняются риски.

По данным ВБ, мировая экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году - до 2,7%. Прогнозы немного снижены по сравнению с июньским докладом: 2,7% в 2020 году и 2,8% в 2021-м.

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой в 2020 году замедлится до 1,4% (1,6% в 2019 году), в частности, из-за сохраняющейся слабости производства. Рост в США замедлится до 1,8% (2,3% в 2019 году) из-за негативного влияния повышения пошлин и политической неопределенности. Рост в еврозоне снизится до 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.

В группе стран с формирующимся рынком и в развивающихся странах ускорится до 4,1% (3,5% в 2019-м). Однако он коснется только приблизительно трети стран.

Согласно прогнозу, рост ВВП Украины немного ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7% в 2020 году, и до 4,2% в 2021 и 2022 годах. Показатели повышены

Среди рисков для мировой экономики, эксперты Всемирного банка называют повторную эскалацию торговой напряженности и неопределенности торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в основных экономиках и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах.

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее. В октябре

По прогнозам МВФ , рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%. ЕБРР ухудшил свои ожидания по росту украинской экономики на конец 2019-го с 3,6% до 3,3%.

Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП по итогам 2019 года на уровне 3,5%-4%.

Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза : согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.

По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

Читайте также: Курс доллара, ВВП, инфляция. Какой будет украинская экономика в 2020? Макропрогноз