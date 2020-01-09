Всемирный банк дал прогноз по росту мирового ВВП

В 2020 году глобальный экономический рост будет на уровне 2,5%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.
Отмечается, что инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются, однако сохраняются риски.
По данным ВБ, мировая экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году - до 2,7%. Прогнозы немного снижены по сравнению с июньским докладом: 2,7% в 2020 году и 2,8% в 2021-м.
Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой в 2020 году замедлится до 1,4% (1,6% в 2019 году), в частности, из-за сохраняющейся слабости производства. Рост в США замедлится до 1,8% (2,3% в 2019 году) из-за негативного влияния повышения пошлин и политической неопределенности. Рост в еврозоне снизится до 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.
В группе стран с формирующимся рынком и в развивающихся странах ускорится до 4,1% (3,5% в 2019-м). Однако он коснется только приблизительно трети стран.
Согласно прогнозу, рост ВВП Украины немного ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7% в 2020 году, и до 4,2% в 2021 и 2022 годах. Показатели повышены
Среди рисков для мировой экономики, эксперты Всемирного банка называют повторную эскалацию торговой напряженности и неопределенности торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в основных экономиках и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах.
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