Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года с 3,4% до 3,6%. Об этом сообщил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан на пресс-конференции в Киеве, передает hromadske.

По оценке ВБ, быстрый рост экономики Украины, зафиксированный в третьем квартале 2019 года, был достигнут благодаря рекордно высокому урожаю, росту сектора услуг и перечислений из-за рубежа. Прирост промышленного производства и инвестиций остался на низком уровне.

В ВБ считают, что ВВП Украины должен расти на 4% ежегодно в течение 30 лет, чтобы страна могла стать богатой и смогла обеспечить лучшие стандарты жизни.

Согласно оперативным данным Госстата, экономика Украины по итогам третьего квартала текущего года выросла на 4,2%.

По прогнозам МВФ , рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%. ЕБРР ухудшил свои ожидания по росту украинской экономики на конец 2019-го с 3,6% до 3,3%.

Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года на уровне 3,5%-4%.

Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза : согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.

По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

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