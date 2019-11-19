Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года с 3,4% до 3,6%. Об этом сообщил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан на пресс-конференции в Киеве, передает hromadske.
По оценке ВБ, быстрый рост экономики Украины, зафиксированный в третьем квартале 2019 года, был достигнут благодаря рекордно высокому урожаю, росту сектора услуг и перечислений из-за рубежа. Прирост промышленного производства и инвестиций остался на низком уровне.
В ВБ считают, что ВВП Украины должен расти на 4% ежегодно в течение 30 лет, чтобы страна могла стать богатой и смогла обеспечить лучшие стандарты жизни.
Согласно оперативным данным Госстата, экономика Украины по итогам третьего квартала текущего года выросла на 4,2%.
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