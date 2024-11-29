Шмигаль оцінив фіскальний ефект закону про податки
Завдяки змінам до Податкового кодексу, які набувають чинності 1 грудня, у 2024 році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року – 140 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам", – наголосив голова уряду.
Зміни до Податкового кодексу були ухвалені для підвищення збалансованості бюджету, щоб краще забезпечувати потреби оборони, додали у Міністерстві фінансів.
Загалом на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024-му – майже 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП.
На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше – 1,16 трлн грн.
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн і становлять 739 млрд грн. Це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.
Зокрема, фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн – до 55,1 млрд грн. Кошти підуть на модернізацію оборонної промисловості.
На закупівлю безпілотників (БпЛА) виділено на 3,6 млрд грн більше – 46,9 млрд грн.
Після ухвалення парламентом у жовтні законопроєкту №11416-д Мінфін порахував, що фіскальний ефект від змін до Податкового кодексу у 2024 році становитиме 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету – 21,5 млрд грн, а до місцевих – 0,1 млрд грн).
На 2025 рік надходження прогнозували на рівні 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету – 133,0 млрд грн, а до місцевих – 8,1 млрд грн).
Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану більш як через півтора місяця – 28 листопада.
Через затягування з підписанням податкового закону бюджет у 2024 році втратив понад 13 млрд грн.
- Верховна Рада 10 жовтня затвердила в цілому законопроєкт про підвищення податків №11416-д, яким збільшується військовий збір з 1,5% до 5% та закріплюється податок на прибуток банків на рівні 50% (замість 25%). 15 жовтня документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.