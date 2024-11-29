Шмыгаль оценил фискальный эффект закона о налогах

Из-за затягивания с подписанием налогового закона бюджет в 2024 году потерял более 13 млрд грн

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Благодаря вступившим в силу 1 декабря изменениям в Налоговый кодекс в 2024 году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году – 140 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Все эти средства без исключения направим на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины. Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", – подчеркнул глава правительства.

Изменения в Налоговый кодекс были приняты для повышения сбалансированности бюджета, чтобы лучше обеспечивать потребности обороны, добавили в Министерстве финансов.

В целом на финансирование безопасности и обороны в 2025 году предусмотрено на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024-м – почти 2,23 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП.

На оплату труда военных будет направлено на 10 млрд грн больше – 1,16 трлн грн.

Расходы на вооружение и военную технику возрастут на 34,1 млрд грн и составляют 739 млрд грн. Это позволит закупить современные системы вооружения и обновить технику.

В частности, финансирование Минстратегпрома увеличено на 15,3 млрд грн – до 55,1 млрд грн. Средства пойдут на модернизацию оборонной промышленности.

На закупку беспилотников (БпЛА) выделено на 3,6 млрд грн больше – 46,9 млрд грн.

После принятия парламентом в октябре законопроекта №11416-д Минфин посчитал, что фискальный эффект от изменений в Налоговый кодекс в 2024 году составит 21,6 млрд грн (из которых в госбюджет – 21,5 млрд грн, а в местные – 0,1 млрд грн).

На 2025 год поступления прогнозировали на уровне 141,1 млрд грн (из которых в госбюджет – 133,0 млрд грн, а в местные – 8,1 млрд грн).

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения более чем через полтора месяца – 28 ноября.

Из-за затягивания с подписанием налогового закона бюджет в 2024 году потерял более 13 млрд грн.