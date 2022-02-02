Банк Ахметова просит АМКУ разрешить покупку Idea Bank

Антимонопольный комитет рассмотрит заявку Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) Рината Ахметова на получение разрешения приобрести более 50% в Idea Bank. Вопрос включен в повестку дня заседания АМКУ 3 февраля, указано на сайте комитета.

О намерении купить Idea Bank в SCM заявляли в ноябре прошлого года.

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Закрыть соглашение планировали до конца первого квартала 2022 года после получения разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Намерение ПУМБа – уже третья попытка купить Idea Bank. В конце 2019 года на него претендовал Dragon Capital Томаша Фиалы, который был готов заплатить 1,4 млрд грн. Но стороны расторгли договор и владелец банка – Getin Holding – отказался продавать банк.

В феврале прошлого года о покупке Idea Bank в Украине договаривался Альфа-Банк. Снова неудачно. Через два месяца Getin Holding нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя.

ПУМБ входит в состав холдинга СКМ, который принадлежит Ринату Ахметову. Прибыль банка за январь – сентябрь 2021-го – 3 млрд грн, или в полтора раза больше аналогичного показателя в 2020 году. Idea Bank (прежнее название – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Idea Bank занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

15 октября 2021 года АМКУ принял решение оштрафовать на 4 млн грн Idea Bank за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании.

11 ноября стало известно о том, что ПУМБ достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций Idea Bank с польской финансовой группой Getin Holding S.A.

26 декабря CМИ сообщали о намерении Rozetka купить Idea Bank.

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Роман Брыль

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