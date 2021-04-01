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Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. За помощниц Дубилета внесли почти 53 млн грн залога

01.04.2021, 08:12
Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. За помощниц Дубилета внесли почти 53 млн грн залога - Фото
Фото: depositphotos.com

За бывших заместительниц главы ПриватБанка Людмилу Шмальченко и Надежду Конопкину внесли почти 53 млн грн залога. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

"Ранее Антикоррупционный суд назначил Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога. 31 марта появилась информация, что деньги внесены. Ранее 2,7 млн ​​грн залога внесли и за бывшую начальницу департамента межбанковских операций казначейства Привата Надежду Конопкину", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон не предусматривает проверки легальности денег, которые вносятся в качестве залога. "Поэтому за подозреваемого могут внести те же деньги, которые были выведены с его участием", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко
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залог дело ПриватБанк Людмила Шмальченко Надежда Кнопкина
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