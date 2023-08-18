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Российский олигарх Фридман стал фигурантом уголовного дела в Украине – видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 12:45
Российский олигарх Фридман стал фигурантом уголовного дела в Украине – видео - Фото
Фото: EPA

Национальная полиция и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Дело связано с Сенс Банком, сообщается на сайтах правоохранительных органов и Офиса генерального прокурора.

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Фридмана подозревают в отмывании $1,2 млн и 1,93 млн евро (вместе – около 100 млн грн в эквиваленте) и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, который Украина национализировала в июле 2023 года.

Следствие считает, что Фридман вместе с компаньонами-россиянами якобы пытался вывести из Украины активы на сумму более 1 млрд грн, чтобы они не попали под санкции.

Одна из схем заключалась в выводе денег за границу под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Пока они принадлежали материнскому банку в Российской Федерации, украинский Альфа-Банк (предыдущее название Сенс Банка) платил за них относительно небольшую сумму – 1,4 млн грн за три года.

Но как только их переоформили на кипрскую компанию Фридмана, ставки роялти сразу выросли в 1200 раз. После этого меньше чем через год Альфа-Банку пришлось выплатить более 261 млн грн.

Другая схема, которую приводит в пример полиция, заключалась в выкупе корпоративных прав фантомной фирмы без имущества и бизнеса за 460 млн грн.

Фридману инкриминируют:

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов для государственной регистрации компании);
– ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем);
– ч. 4 ст. 358 (подделка официального документа);
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Кроме олигарха, в рамках производства подозрение сообщили восьми лицам, троим из них уже судят.

Наложены аресты на сумму более 14,4 млрд грн – находившиеся на счетах банка ценные бумаги и товарные знаки около 900 объектов недвижимости.

Андрей Водяный
полицияподозрениемихаил фридманБЭБсенс банк
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