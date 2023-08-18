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Російський олігарх Фрідман став фігурантом кримінальної справи в Україні – відео

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 12:45
Російський олігарх Фрідман став фігурантом кримінальної справи в Україні – відео - Фото
Фото: EPA

Національна поліція та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком, повідомляється на сайтах правоохоронних органів та Офісу генерального прокурора.

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Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (разом – близько 100 млн грн в еквіваленті) та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку, який Україна націоналізувала у липні 2023 року.

Слідство вважає, що Фрідман разом із компаньйонами-росіянами нібито намагався вивести з України активи на суму понад 1 млрд грн, щоб вони не потрапили під санкції.

Одна зі схем полягала у виведенні грошей за кордон під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Поки вони належали материнському банку в Російській Федерації, український Альфа-Банк (попередня назва Сенс Банку) сплачував за них порівняно невелику суму – 1,4 млн грн за три роки.

Але щойно їх переоформили на кіпрську компанію Фрідмана, ставки роялті одразу зросли у 1200 разів. Після цього менш ніж за рік Альфа-Банку довелося виплатити понад 261 млн грн.

Інша схема, яку наводить у приклад поліція, полягала у викупі корпоративних прав фантомної фірми без майна і бізнесу за 460 млн грн.

Фрідману інкримінують:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації компанії);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Крім олігарха, у межах провадження підозру повідомили вісьмом особам, трьох із них уже судять.

Накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку, та товарні знаки, близько 900 об’єктів нерухомості.

Андрій Водяний
поліціяпідозрамихайло фрідманБЕБсенс банк
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