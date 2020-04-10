Борьба с коронавирусом. МВФ увеличит помощь странам в два раза

Международный валютный фонд (МВФ) увеличит экстренную финансовую помощь странам для борьбы с распространением и последствиями коронавируса в два раза - до $100 млрд. О таком решении совета директоров МВФ сообщается в пресс-релизе организации.

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В МВФ отметили, что финансирование получит более 90 государств. Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что из разных государств поступает беспрецедентное число заявок на помощь со стороны Фонда.

МВФ прогнозирует самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов из-за распространения коронавируса. По словам Георгиевой, даже при самом оптимистическом сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики. Ранее Георгиева заявила, что МВФ готов использовать весь свой резервный фонд.

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