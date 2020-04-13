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Депутаты рассказали, как будут голосовать поправки к “антиколомойскому” закону

Депутаты рассказали, как будут голосовать поправки к “антиколомойскому” закону
13.04.2020, 12:59

16 000 правок к "антиколомойскому" законопроекту будут голосовать разделами, говорят в профильном комитете Рады

Рассмотрение 16 000 поправок к так называемому "антиколомойскому" закону будет происходить по 119 статье регламента Верховной Рады, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на одного из членов финансового комитета парламента.

"Мы пойдем по 119 статье регламента. Это позволит отсеивать правки целым пачками. Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть", - сказал депутат изданию.

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Планируется, что комитет согласует тексты разделов. После этого Рада будет голосовать за эти разделы, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет пишет УП.

Эту информацию подтвердила в комментарии hromadske депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.

“Насколько я знаю, то эти правки будут группировать по статьям. Есть соответствующие статьи регламента - 119 и 45 - которые позволяют группировать схожие поправки. Если какая-то поправка из этой группы принимается, то остальные считаются отклоненными”, - сказала она.

Собеседник УП добавил, что законопроект может быть вынесен на голосование во второй половине недели.

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Марина Кучук
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