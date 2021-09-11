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Миссия МВФ может прибыть в Украину через 10-12 дней – Рашкован

11.09.2021, 16:18
Миссия МВФ может прибыть в Украину через 10-12 дней – Рашкован - Фото
Владислав Рашкован (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину 21-23 сентября. Об этом на форуме YES 2021 сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"На протяжении следующих 10 дней, 12 дней, мы (МВФ, – ред.) возможно, сможем начать миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем будет поддерживать экономику Украины", – заявил Рашкован. 

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Он добавил, что цель миссии МВФ – выравнивание экономического развития Украины с развитием соседних стран. Для этого Украине нужен больший рост экономики, чем у Польши, Венгрии или Турции, добавил он.

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Александр Мясищев
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Владислав Рашкован транш мвф миссия мвф stand-by кредит МВФ
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