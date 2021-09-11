Миссия МВФ может прибыть в Украину через 10-12 дней – Рашкован
11.09.2021, 16:18
Владислав Рашкован (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)
Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину 21-23 сентября. Об этом на форуме YES 2021 сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"На протяжении следующих 10 дней, 12 дней, мы (МВФ, – ред.) возможно, сможем начать миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем будет поддерживать экономику Украины", – заявил Рашкован.
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Он добавил, что цель миссии МВФ – выравнивание экономического развития Украины с развитием соседних стран. Для этого Украине нужен больший рост экономики, чем у Польши, Венгрии или Турции, добавил он.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали. В августе 2021 года министр финансов заявил, что Украина обсуждает с МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. По данным J.P. Morgan, Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во II квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во II-III кварталах или заключение соглашения о новой программе. Украина получит транш МВФ в начале октября, заявлял глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В Офисе президента ожидали получить очередной транш до сентября.
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