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МВФ и ВБ предлагают устроить "кредитные каникулы" для беднейших стран мира

МВФ и ВБ предлагают устроить "кредитные каникулы" для беднейших стран мира
26.03.2020, 16:04

МВФ и Всемирный банк призвали страны G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) призвали страны G20 временно отказаться от взимания платежей по кредитам с беднейших стран мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении организаций, размещенном на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что влияние коронавируса на экономику будет очень серьезным, однако больше всего его почувствуют страны с низким уровнем дохода.

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“Группа Всемирного банка и МВФ призывают правительства всех государств-кредиторов приостановить взыскание долгов со стран МАР (Международной ассоциации развития - ред.) в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями”, - сказано в сообщении.

Странам G20 рекомендуется определить перечень государств, имеющих неблагоприятную ситуацию с задолженностью, и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки на них.

“Сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и предоставить сильный сигнал финансовым рынкам”, - отмечается в заявлении.

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Кучук Марина
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МВФ Всемирный банк G20 кредитные каникулы коронавирус мировой кризис
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