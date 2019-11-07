Нефьодов пообещал запустить 16 таможен к концу недели

Государственная таможенная служба намерена зарегистрировать 16 новых таможен, лаборатории и кинологической службы до конца этой недели. Об этом заявил глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, сообщает Укринформ.

Далее, по словам Нефьодова, будут утверждаться сметы, штаты и осуществляться перевод людей.

Он подчеркнул, что позже ГФС прекратит свою работу, а Гостаможслужба начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения.

По словам Нефьодова, в 2020 году планируется переаттестация новых таможенников.

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