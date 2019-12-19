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Поступления от налогов в бюджет выросли на 16%

Поступления от налогов в бюджет выросли на 16%
19.12.2019, 17:12

За 11 месяцев налоговая служба обеспечила в бюджет поступлений на 662 млрд грн

За январь-ноябрь в сводный бюджет обеспечено поступление (сальдо) в сумме 662 млрд грн, что на 92,4 млрд грн, или на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Несмотря на факторы, сдерживающие рост поступлений налогов, а это, в частности, низкая инфляция, рост курса национальной валюты, снижение объема налогооблагаемых операций по НДС, Налоговой службе удается обеспечивать выполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Более того, некоторые годовые показатели уже перевыполняются", - сказал глава ГНС Сергей Верланов.

В частности, в ГНС отмечают, что на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. За 11 месяцев в местные бюджеты обеспечено поступление 242,3 млрд грн, что на 38,5 млрд грн, или на 18,9% превышает показатель прошлого года.

По словам Верланова, динамика роста поступлений платежей в бюджет сохранится и дальше.

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поступления в бюджет ГНС
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