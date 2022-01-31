Украина нарастила промышленное производство на 1,1% за 2021 год – Госстат
31.01.2022, 16:38
Фото: depositphotos.com
Промышленное производство в декабре 2021 года сократилось на 1% по сравнению с декабрем прошлого года. За прошлый год рост промпроизводства составил 1,1%, сообщает Государственная служба статистики
За месяц промпроизводство сократилось на 0,2%, учитывая сезонную корректировку.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В перерабатывающей промышленности в декабре рост составил 0,9% к декабрю 2020 года. За прошлый год перерабатывающая промышленость показала рост в 1,5%.
Падение в 0,7% зафиксировано в добывающей промышленности в декабре. За 2021 год – рост в 0,9%.
В поставках электроэнергии падение составило 1,3% в декабре, и 0,1% за прошлый год.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%, в июле – до 0,2%, в августе вернулся рост в 0,6%, в сентябре зафиксировано падение в 0,7%, в октябре – рост в 1,4%, в ноябре рост замедлился до 0,4%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии