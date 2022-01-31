Украина нарастила промышленное производство на 1,1% за 2021 год – Госстат

Промышленное производство в декабре 2021 года сократилось на 1% по сравнению с декабрем прошлого года. За прошлый год рост промпроизводства составил 1,1%, сообщает Государственная служба статистики

За месяц промпроизводство сократилось на 0,2%, учитывая сезонную корректировку.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В перерабатывающей промышленности в декабре рост составил 0,9% к декабрю 2020 года. За прошлый год перерабатывающая промышленость показала рост в 1,5%.

Падение в 0,7% зафиксировано в добывающей промышленности в декабре. За 2021 год – рост в 0,9%.

В поставках электроэнергии падение составило 1,3% в декабре, и 0,1% за прошлый год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.