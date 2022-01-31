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Украина нарастила промышленное производство на 1,1% за 2021 год – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 16:38
Украина нарастила промышленное производство на 1,1% за 2021 год – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в декабре 2021 года сократилось на 1% по сравнению с декабрем прошлого года. За прошлый год рост промпроизводства составил 1,1%, сообщает Государственная служба статистики  

За месяц промпроизводство сократилось на 0,2%, учитывая сезонную корректировку. 

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В перерабатывающей промышленности в декабре рост составил 0,9% к декабрю 2020 года. За прошлый год перерабатывающая промышленость показала рост в 1,5%.

Падение в 0,7% зафиксировано в добывающей промышленности в декабре. За 2021 год – рост в 0,9%.

В поставках электроэнергии падение составило 1,3% в декабре, и 0,1% за прошлый год.

   

Украина нарастила промышленное производство на 1,1% за 2021 год – Госстат
  

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Роман Брыль
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добывающая промышленность Госстат промышленное производство
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