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В МВФ рассказали, почему дорожает гривня и кому это выгодно

В МВФ рассказали, почему дорожает гривня и кому это выгодно
08.01.2020, 18:11

Представитель МВФ в Украине считает, что потребители выиграют от роста курса гривни

Как подорожание, так и удешевление национальной валюты является результатом "плавающего" курса, а от подорожания гривни выиграют потребители. Об этом в интервью "Еспресо: капитал" сказал представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

"Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением", - считает Люнгман.

По его словам, трудно определить главный фактор, который привел в подорожанию гривни. "Имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - отметил представитель МВФ. 

Люнгман считает, что подорожание гривни для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары, - это выигрыш. "Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу экспортеров, конвертирующих валютную выручку, то они получают меньше в гривнях", - отметил он.

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МВФ курс гривни курс доллара Йоста Люнгман
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