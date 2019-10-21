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В НБУ назвали условия МВФ для Украины по новой программе

В НБУ назвали условия МВФ для Украины по новой программе
21.10.2019, 12:49

В МВФ ожидают продолжения структурных реформ, сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова

Среди условий Международного валютного фонда (МВФ) для заключения новой программы сотрудничества с Украиной – принятие госбюджета-2020, голосование закона о незаконном обогащении, продолжение структурных реформ, включая судебную и медицинскую. Об этом в интервью Укринформу рассказала замглавы НБУ Катерина Рожкова.

"Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности", - отметила она.

Обязательными элементами, по словам Рожковой, являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе возвращение в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении.

В центре внимания также реформа здравоохранения, "которая была начата, но не завершена", реформа образования, земельная реформа, приватизация государственных предприятий, сообщила Рожкова.

"Кроме того, мы говорим о реформировании налоговой и таможни, где уже начались изменения, но они пока не имеют комплексного характера. В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор", - отметила замглавы НБУ.

Она подчеркнула, что МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное, и это обязательно будет иметь положительный эффект на бюджет, на ВВП, дефицит бюджета, на текущий счет".

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