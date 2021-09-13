В Минфине заявили, что ожидают миссию МВФ на следующей неделе
Украина ожидает миссию Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом стало известно во время встречи министра финансов Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, передает пресс-служба ведомства.
На встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.
"Мы ценим сотрудничество с Всемирным банком. Оно позволило Украине сохранить макрофинансовую стабильность и профинансировать дефицит бюджета в трудный год. Также, что является чрезвычайно важным, в этом году у нас достаточно средств для приобретения необходимого количества вакцин", — подчеркнул министр финансов.
"Также Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ на следующей неделе", — говорится в сообщении Минфина.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали. В августе 2021 года министр финансов заявил, что Украина обсуждает с МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. По данным J.P. Morgan, Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во II квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во II-III кварталах или заключение соглашения о новой программе. Украина получит транш МВФ в начале октября, заявлял глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В Офисе президента ожидали получить очередной транш до сентября.
- Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину 21-23 сентября. Об этом на форуме YES 2021 сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
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