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В Минфине заявили, что ожидают миссию МВФ на следующей неделе

13.09.2021, 19:39
В Минфине заявили, что ожидают миссию МВФ на следующей неделе - Фото
Фото: Минфин

Украина ожидает миссию Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом стало известно во время встречи министра финансов Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, передает пресс-служба ведомства. 

На встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

"Мы ценим сотрудничество с Всемирным банком. Оно позволило Украине сохранить макрофинансовую стабильность и профинансировать дефицит бюджета в трудный год. Также, что является чрезвычайно важным, в этом году у нас достаточно средств для приобретения необходимого количества вакцин", — подчеркнул министр финансов.

"Также Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ на следующей неделе", — говорится в сообщении Минфина. 

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Наталия Софиенко
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