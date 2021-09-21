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Миссия МВФ начинает свою работу в Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 09:44
Миссия МВФ начинает свою работу в Украине - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд начал онлайн-миссию в Украине по пересмотру программы stand-by и выдачи нового транша. Об этом заявил представитель МВФ Ваграм Степанян в Украине, сообщает Bloomberg. 

Сообщается, что главой миссии будет Иванна Владкова Холлар. Миссия коснется обсуждения с Украиной первого пересмотра программы. Дата ее окончания не указана.

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"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает свою работу сегодня", – заявил Ваграм Степанян.

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Александр Мясищев
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МВФ транш мвф миссия мвф
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