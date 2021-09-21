Миссия МВФ начинает свою работу в Украине
21.09.2021, 09:44
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Международный валютный фонд начал онлайн-миссию в Украине по пересмотру программы stand-by и выдачи нового транша. Об этом заявил представитель МВФ Ваграм Степанян в Украине, сообщает Bloomberg.
Сообщается, что главой миссии будет Иванна Владкова Холлар. Миссия коснется обсуждения с Украиной первого пересмотра программы. Дата ее окончания не указана.
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"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает свою работу сегодня", – заявил Ваграм Степанян.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали. В августе 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина обсуждает продление программы stand-by на полгода. По данным J.P. Morgan, Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во II квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во II-III кварталах или заключение соглашения о новой программе. 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ к декабрю. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш. Позже в МВФ рассказали о целях миссии.
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