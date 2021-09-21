Миссия МВФ начинает свою работу в Украине

Международный валютный фонд начал онлайн-миссию в Украине по пересмотру программы stand-by и выдачи нового транша. Об этом заявил представитель МВФ Ваграм Степанян в Украине, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что главой миссии будет Иванна Владкова Холлар. Миссия коснется обсуждения с Украиной первого пересмотра программы. Дата ее окончания не указана.

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"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает свою работу сегодня", – заявил Ваграм Степанян.

Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.

Александр Мясищев

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