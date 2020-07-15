НБУ возглавит "независимый технократ". Зеленский созвонился с главой МВФ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и заверил ее, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - подчеркнул президент.
НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, заявил Зеленсикй.
"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - считает президент.
Он также отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.
Зеленский заверил Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности - прямое свидетельство этого стремления.
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В свою очередь директор-распорядитель МВФ призвала президента Украины сохранить независимость НБУ, говорится в заявлении Георгиевой по результатам.
"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - отметила Георгиевой.
Это важнейшие предпосылки для инвестиций и роста, добавила она.
Также глава МВФ подчеркнула, что успешное очищение финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также было достигнуто благодаря действиям НБУ.
"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики", - заявила директор-распорядитель МВФ.
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