МВФ чекає, що Україна ухвалить бюджет не пізніше 2 грудня. Це умова для нової програми

Прем’єрка України Юлія Свириденко зустрілась з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм

Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Міжнародний валютний фонд сподівається, що Україна ухвалить державний бюджет на 2026 рік до 2 грудня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з місією МВФ, яка цього тижня працює в Києві.

"Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку першого кварталу 2026 року", – заявила Свириденко.

Ухвалення держбюджету на 2026 рік у межах дефіциту, погодженого з МВФ, є попередньою умовою для старту нової програми EFF.

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму з МВФ до кінця року, бо вже вичерпала більшість коштів за поточною програмою на $15,5 млрд.

Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значно фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.

9 вересня прем'єрка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

Розмір нової програми МВФ попередньо оцінюють у $8 млрд.

Голова фінансового парламентського комітету Данило Гетманцев назвав зустріч з МВФ найважчою в історії. Проблема – втрата довіри партнерів у звʼязку з останніми корупційними скандалами.