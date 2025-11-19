МВФ ждет, что Украина примет бюджет не позднее 2 декабря. Это условие для новой программы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем

Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Международный валютный фонд надеется, что Украина примет государственный бюджет на 2026 год до 2 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с миссией МВФ, которая на этой неделе работает в Киеве.

"Обсудили проект государственного бюджета-2026, внесенный в Верховную Раду, и принятие которого необходимо в контексте утверждения новой программы. Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря", – заявила Свириденко.

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу с МВФ до конца года, потому что уже исчерпала большинство средств по текущей программе на $15,5 млрд.

Предварительным условием для старта программы является принятие государственного бюджета на 2026 год в пределах дефицита, согласованного с МВФ.

Программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.

9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которое должно поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

Размер новой программы МВФ предварительно оценивают в $8 млрд.

Глава финансового парламентского комитета Даниил Гетманцев назвал встречу с МВФ самой сложной в истории. Проблема – потеря доверия партнеров в связи с последними коррупционными скандалами.