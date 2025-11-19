МВФ ждет, что Украина примет бюджет не позднее 2 декабря. Это условие для новой программы
Международный валютный фонд надеется, что Украина примет государственный бюджет на 2026 год до 2 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с миссией МВФ, которая на этой неделе работает в Киеве.
"Обсудили проект государственного бюджета-2026, внесенный в Верховную Раду, и принятие которого необходимо в контексте утверждения новой программы. Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря", – заявила Свириденко.
Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу с МВФ до конца года, потому что уже исчерпала большинство средств по текущей программе на $15,5 млрд.
Предварительным условием для старта программы является принятие государственного бюджета на 2026 год в пределах дефицита, согласованного с МВФ.
Программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.
9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которое должно поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.
Размер новой программы МВФ предварительно оценивают в $8 млрд.
Глава финансового парламентского комитета Даниил Гетманцев назвал встречу с МВФ самой сложной в истории. Проблема – потеря доверия партнеров в связи с последними коррупционными скандалами.
- В прошлом году Верховная Рада проголосовала бюджет на 2025 год в первом чтении 31 октября, а приняла его в целом 19 ноября.
- Верховная Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении 22 октября после рассмотрения рекордного количества правок. Второе чтение планировалось на 18 ноября. Но рассмотрению бюджета помешал коррупционный скандал в энергетике.
