Рожкова: Переговоры о возврате ПриватБанка должны быть публичными

Национальный банк пока не видит признаков переговоров между Кабинетом министров, Офисом президента и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в интервью LIGA.net рассказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Полный текст интервью: Катерина Рожкова - о судьбе Привата, Коломойском, Дубинском, МВФ и пожаре у Гонтаревой

"НБУ не вовлечен в переговоры подобного рода и это логично, потому что это дело собственников (сейчас владелец ПриватБанка – Министерство финансов, – Ред.). Пока я не вижу ничего подобного. Но, думаю, если такое обсуждение все же начнется, оно будет публичным – слишком сенситивная для Украины тема", - отметила замглавы Нацбанка.

По ее словам, НБУ поднимал тему "приватовских судов" на встрече с президентом и премьером 1 октября. "Мы говорили о том, что подобные решения (в апреле Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка, сейчас в Хозсуде Киева проходят слушания о возврате акций банка прежним собственникам, – Ред.) создают очень негативный информационный фон для работы банка. После первого решения по национализации мы видели явные оттоки средств клиентов – некритичные для банка в целом, но тем не менее, очень неприятные", - добавила Рожкова.

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Тема ПриватБанка обсуждалась и во время визита миссии Международного валютно фонда в Украину, но стороны пока не определились с тем, как этот вопрос будет отображен в меморандуме о дальнейшем сотрудничестве.

"Меморандум, безусловно, будет содержать блок о ПриватБанке и прочих, выведенных с рынка банках. Но в какой форме – пока сложно сказать. Сложность в том, что у нас есть независимая, но недореформированная ветвь власти – суды. Наша задача сделать все, чтобы защитить финансовую стабильность в стране и интересы государства в целом, при этом не нарушив закон и независимость судебной ветви власти. Это очень сложный вопрос – пока мы только обсуждаем его. Но в меморандуме это будет отображено", - отметила топ-менеджер НБУ.